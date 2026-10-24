Deutschlandfunk

Mathieu Belezi: Erde und Sonne angreifen. Roman Matthes und Seitz, Berlin 2026

ISBN 9783751810692, Gebunden, 142 Seiten, 22,00 EUR

Aus dem Französischen von Laura Strack. Mit der Aussicht auf das Paradies und dem Versprechen, die Regierung der Französischen Republik werde über sie wachen wie eine Mutter über ihre Kinder, macht sich…

Tatiana Tibuleac: Schlag zu, sagt das Glück. Roman Aufbau Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783351043032, Gebunden, 286 Seiten, 24,00 EUR

Aus dem Rumänischen von Eva Ruth Wemme. Mila flieht vor dem postsowjetischen Chaos nach Paris, doch obwohl sie in Moldawien Akademikerin war, ist sie im europäischen Westen höchstens als Reinigungskraft…