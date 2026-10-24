Bücherschau des Tages

Von nibbeln bis schnorpsen

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
14.10.2026. Die FAZ debattiert mit Jacob Eder über die "Staatsräson". Die FR ist nicht richtig überzeugt von Juli Zehs "Pony Show". Dlf blickt mit Tatiana Țîbuleacs Heldin von einem Leben als Putzfrau auf eine glorreiche Vergangenheit in Moldawien zurück. Außerdem schnackt er mit Christine Wunnicke im Papageien-Sprech. Dlf Kultur findet bei Helga Schubert Trost in der Trauer. 

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

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Frankfurter Rundschau

Juli Zeh: Pony Show. Roman

Juli Zeh. Pony Show - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN 9783630878652, Gebunden, 512 Seiten, 25,00 EUR
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet und Chefin eines großen Literaturverlags.…
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Deutschlandfunk

Mathieu Belezi: Erde und Sonne angreifen. Roman

Mathieu Belezi. Erde und Sonne angreifen - Roman. Matthes und Seitz, Berlin, 2026.
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN 9783751810692, Gebunden, 142 Seiten, 22,00 EUR
Aus dem Französischen von Laura Strack. Mit der Aussicht auf das Paradies und dem Versprechen, die Regierung der Französischen Republik werde über sie wachen wie eine Mutter über ihre Kinder, macht sich…

Tatiana Tibuleac: Schlag zu, sagt das Glück. Roman

Tatiana Tibuleac. Schlag zu, sagt das Glück - Roman. Aufbau Verlag, Berlin, 2026.
Aufbau Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783351043032, Gebunden, 286 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Rumänischen von Eva Ruth Wemme. Mila flieht vor dem postsowjetischen Chaos nach Paris, doch obwohl sie in Moldawien Akademikerin war, ist sie im europäischen Westen höchstens als Reinigungskraft…

Christine Wunnicke: Papageien. Ein Porträt

Christine Wunnicke. Papageien - Ein Porträt. Matthes und Seitz, Berlin, 2026.
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN 9783751840491, Gebunden, 152 Seiten, 22,00 EUR
Nicht Hansi oder Bubi, sondern 'Klitz' tauft Christine Wunnicke als Kind ihren dünnen, ängstlichen Sittich. Jahrzehnte später lässt sie dem früh verstorbenen Stubenvogel Gerechtigkeit widerfahren. Aber…
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Deutschlandfunk Kultur

Helga Schubert: Die Woche danach. Ein Stundenbuch der Hoffnung

Helga Schubert. Die Woche danach - Ein Stundenbuch der Hoffnung . dtv, München, 2026.
dtv, München 2026
ISBN 9783423285759, Gebunden, 176 Seiten, 22,00 EUR
"Was geschieht, wenn der Mensch geht, den man über sechzig Jahre geliebt und über zehn Jahre gepflegt hat? Helga Schubert beschreibt den eigenen Zustand in der ersten Woche, der ersten Zeit nach dem Tod…

Botho Strauß: Bleiben und Blicken.

Botho Strauß. Bleiben und Blicken. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446288362, Gebunden, 200 Seiten, 25,00 EUR
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen, die in ihrer schwebenden…
Heute leider keine Kritiken in FAS, NZZ, SZ, TAZ, WELT und ZEIT.

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Shida Bazyar. Die Lücken - Roman. Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln, 2026.Shida Bazyar: Die Lücken
Heimesbach im Hunsrück ist ein fiktiver Ort, an dem sich neunzig Jahre deutscher Geschichte in die Mauern und Biografien eingenistet haben. Es ist eine Gemeinde, die ihre…
Anne Carson. Rot - Zwei Romane in Versen. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2019.Anne Carson: Rot
Aus dem amerikanischen Englisch von Anja Utler. Der rote Junge Geryon ist unsterblich in Herkules verliebt, der dem Jüngling nicht zu widerstehen vermag. Auf dem Höhepunkt…
Dana Vowinckel. Anton und Alma - Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.Dana Vowinckel: Anton und Alma
Anton und Alma lernen sich bei einem Schüleraustausch in der Bretagne kennen. Jahre später treffen sie sich auf einer Party wieder. Beide kommen aus Berlin und studieren…