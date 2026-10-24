Frankfurter Allgemeine Zeitung
Droemer Knaur Verlag, München 2026
ISBN
9783426217672, Gebunden, 304
Seiten,
22,00
EUR
Seit Jahren nehmen antisemitische Einstellungen zu, während zugleich das Wissen über die NS-Zeit abnimmt. Die Terrorattacken der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel und der Krieg im Gazastreifen wiederum…
Frankfurter Rundschau
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN
9783630878652, Gebunden, 512
Seiten,
25,00
EUR
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet und Chefin eines großen Literaturverlags.…
Deutschlandfunk
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN
9783751810692, Gebunden, 142
Seiten,
22,00
EUR
Aus dem Französischen von Laura Strack. Mit der Aussicht auf das Paradies und dem Versprechen, die Regierung der Französischen Republik werde über sie wachen wie eine Mutter über ihre Kinder, macht sich…
Aufbau Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783351043032, Gebunden, 286
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Rumänischen von Eva Ruth Wemme. Mila flieht vor dem postsowjetischen Chaos nach Paris, doch obwohl sie in Moldawien Akademikerin war, ist sie im europäischen Westen höchstens als Reinigungskraft…
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN
9783751840491, Gebunden, 152
Seiten,
22,00
EUR
Nicht Hansi oder Bubi, sondern 'Klitz' tauft Christine Wunnicke als Kind ihren dünnen, ängstlichen Sittich. Jahrzehnte später lässt sie dem früh verstorbenen Stubenvogel Gerechtigkeit widerfahren. Aber…
Deutschlandfunk Kultur
dtv, München 2026
ISBN
9783423285759, Gebunden, 176
Seiten,
22,00
EUR
"Was geschieht, wenn der Mensch geht, den man über sechzig Jahre geliebt und über zehn Jahre gepflegt hat? Helga Schubert beschreibt den eigenen Zustand in der ersten Woche, der ersten Zeit nach dem Tod…
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446288362, Gebunden, 200
Seiten,
25,00
EUR
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen, die in ihrer schwebenden…
Heute leider keine Kritiken in FAS
, NZZ
, SZ
, TAZ
, WELT
und ZEIT
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