In Deutschland wurden vergangenes Jahr 139 Frauen von ihren (Ex-)Partnern getötet, so die Polizeistatistik. Und jeden zweiten Tag gab es einen Tötungsversuch - die Dunkelziffer dürfte noch viel höher…

Frauenmorde in Deutschland

Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2021

ISBN 9783455011869, Gebunden, 525 Seiten, 28,00 EUR



In seinen Reiseessays teilt der amerikanische Reiseschriftsteller Paul Theroux mit uns unerwartete, absolut nicht googelbare Einblicke in Länder wie Ecuador oder Simbabwe. In Theroux' Schriften zur Literatur…