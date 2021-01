Was findet nicht alles Platz in diesem Gedichtband! Reime, Sprachspiele, Nonsens-Lyrik und große Poesie - zum Lachen, Weinen, Schmunzeln, Träumen, Staunen und Spaß haben!Knallwache Texte eines kongenialen…

Suhrkamp Verlag, Berlin 2020

ISBN 9783518429662, Gebunden, 252 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Spanischen von Marianne Gareis. Sie haben Häuser in Hongkong infiltriert, Geschäfte in Vancouver, die Straßen Sierra Leones, Marktplätze in Oaxaca, Schulen in Tel Aviv, Schlafzimmer in Indiana.…