Was ist diesmal anders?.

Aus dem Englischen von Hainer Kober. Mit einem 32-seitigem Bildteil. Susan Sontags glamouröse Erscheinung ist so legendär wie ihr schneidender Verstand. Das Themenspektrum, das sie in ihrem beeindruckenden…

Aufbau Verlag, Berlin 2020

ISBN 9783351038496, Gebunden, 141 Seiten, 18,00 EUR



Aus dem Englischen von Anette Grube. Von der Autorin des Bestsellers "Der Freund" erscheinen jetzt die autobiografischen Erinnerungen an ihre Zeit mit Susan Sontag. Frühling 1976 in New York City: Sigrid…