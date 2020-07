Der gesunde Menschenversand, Luzern 2020

ISBN 9783038531043, Gebunden, 128 Seiten, 23,00 EUR



An der Strecke, am Formel-1-Rennen in Monza, da bekommt man natürlich kaum was zu sehen mit den Billets von Passion Reisen Steffisburg. Da sind die Karten ebenso ungleich verteilt, wie wenn es darum geht,…