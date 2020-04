Schöffling und Co. Verlag, Frankfurt am Main 2020

ISBN 9783895614538, Gebunden, 408 Seiten, 24,00 EUR



Mit den 1950 erstmals publizierten "New Yorker Novellen" gilt es, ein bedeutendes Werk der deutschsprachigen Exilliteratur neu zu entdecken. Der noch 1945 in New York begonnene "Zyklus in drei Nächten"…