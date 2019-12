Diogenes Verlag, Zürich 2019

ISBN 9783257070774, Gebunden, 272 Seiten, 24,00 EUR



Wer ist schuld am Ersten Weltkrieg? Im Jahr 1918 wird die Frage immer drängender. Da erhält der Bestsellerautor Gustav Meyrink in seiner Villa am Starnberger See ein Angebot vom Auswärtigen Amt: Ob er…