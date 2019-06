Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2019

ISBN 9783462051681, Gebunden, 144 Seiten, 18,00 EUR



Punk-Ikone, Musikerin, Künstlerin, Schriftstellerin. Mühelos füllt Patti Smith all diese Rollen aus. In "Hingabe" veröffentlicht sie ihre erste literarische Erzählung und gewährt Einblicke in ihren Schreibprozess. Warum…