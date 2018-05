Aus dem amerikanischen Englisch von Robin Detje. "Die Mütter", so nennen sich die alten Frauen in der kleinen kalifornischen Gemeinde Oceanside. Sie sind Zeugen des Skandals, mit dem dieser Roman beginnt.…

Karl Marx, der revolutionäre Querkopf und Vordenker des 19. Jahrhunderts, ist wieder da. Seit der Kommunismus in seinem Namen - aber nicht in seinem Sinne - Geschichte ist, feiert er ein bemerkenswertes…

C. Bertelsmann Verlag, München 2017 ISBN 9783570102732, Gebunden, 656 Seiten, 28,00 EUR

Das eigene Leben noch einmal erleben. Soll man sich das wünschen? Christoph verabredet sich in Stockholm mit der viel jüngeren Lena. Er erzählt ihr, dass er vor zwanzig Jahren eine Frau geliebt habe,…

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2018 ISBN 9783103972597, Gebunden, 160 Seiten, 20,00 EUR

Avant Verlag, Berlin 2018

ISBN 9783945034897, Gebunden, 136 Seiten, 20,00 EUR



"What is love?", fragte sich der deutsche Eurodance-Star Haddaway bereits im Jahre 1993. In Der Ursprung der Liebe sucht Liv Strömquist neue Antworten auf diese allgegenwärtige Frage. Ihre Suche führt…