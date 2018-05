Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock. In "Mohnblumen aus dem Irak" erzählt Brigitte Findakly von ihrer Kindheit im Irak. Zu Beginn der 1960er Jahre als Tochter einer Französin und eines Irakers geboren,…

Beltz und Gelberg Verlag, Weinheim 2018

ISBN 9783407823373, Gebunden, 30 Seiten, 12,95 EUR



Das Mädchen zieht mit seinen Eltern in ein anderes Land. So vieles möchte sie mitnehmen. Aber was ist, wenn man nicht alles einpacken kann? Oder kommen die Dinge, die einem zum Liebsten geworden sind,…