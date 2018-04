Tropen Verlag, Stuttgart 2018

ISBN 9783608503517, Gebunden, 272 Seiten, 16,00 EUR



Aus dem Englischen von Johann Christoph Maass. In der einst so friedlichen Republik Urbs-Ludus sind unruhige Zeiten angebrochen: Zu viele ausländische Brotbäcker bedrohen den Frieden in der Stadt. Alle…