Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2017

ISBN 9783455504262, Gebunden, 352 Seiten, 22,00 EUR



Wochenendtrip oder Weltumrundung, Pauschal- oder Backpackerreise, Länder sammeln oder einfach last minute: Wir reisen, was das Zeug hält und in allen nur denkbaren Varianten. Aber was steckt hinter der…