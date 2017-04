Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2016

ISBN 9783455405583, Gebunden, 400 Seiten, 23,00 EUR



Aus dem Schwedischen von Nina Hoyer. New York 1932: Die Kleinwüchsigen Glauer und Ka treten in einer Freakshow auf. "Hereinspaziert, schaut und staunt", so lockt Glauer in Coney Island Zuschauer an. Neugierige…