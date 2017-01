btb, München 2016

ISBN 9783442757053, Gebunden, 256 Seiten, 19,99 EUR



Ein Marillenbaum in einem alten Wiener Garten. Seit ihrer Kindheit in den 1940er Jahren kocht Elisabetta jeden Sommer Marmelade ein. Und jedes Mal, wenn sie ein Glas aus dem alten Kellerregal in die Hand…