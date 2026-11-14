Süddeutsche Zeitung
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN
9783751810692, Gebunden, 142
Seiten,
22,00
EUR
Aus dem Französischen von Laura Strack. Mit der Aussicht auf das Paradies und dem Versprechen, die Regierung der Französischen Republik werde über sie wachen wie eine Mutter über ihre Kinder, macht sich…
3 Notizen
Penguin Verlag, München 2026
ISBN
9783328605157, Gebunden, 416
Seiten,
32,00
EUR
Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk ediert erstmals Auszüge aus dem Tagebuchwerk von Wolf Biermann. In "Ihr löscht das Feuer mit Benzin" finden sich Einblicke in das Leben und Denken eines Mannes, der…
3 Notizen
Penguin Verlag, München 2026
ISBN
9783328605188, Gebunden, 128
Seiten,
22,00
EUR
Seit seinem wunderbaren Überleben im Inferno der Bombennächte 1943, in denen, wie er schrieb, seine Lebensuhr festschmolz und er für immer sechseinhalb Jahre blieb, sieht Wolf Biermann immer auch mit…
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN
9783608967418, Gebunden, 384
Seiten,
28,00
EUR
Clemens Luhmann erzählt das Leben seines Vaters und entwirft eine lebendige Biografie, die zum ersten Mal Einblicke in das Leben des Privatmanns und des weltberühmten Soziologen gibt. Persönliche Erinnerungen…
3 Notizen
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783869713434, Gebunden, 224
Seiten,
22,00
EUR
Ein Buch, das glücklich macht, für alle, die sowas nie lesen würden. Nele Pollatschek ist wirklich nicht als Frohnatur geboren. Ihre Gene sind alle hochneurotisch und Resilienz ist ihr ein Fremdwort.…
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