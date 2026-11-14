Bücherschau des Tages

Sätze, die für immer im Kinderkopf nisten

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
14.11.2026. Die FAZ bewundert die Poesie, mit der Timothee de Fombelle von einer verzweifelten Liebe im Pariser Widerstandsmilieu erzählt. So gebannt wie entsetzt liest die SZ Mathieu Belezis Monolog einer algerischen Frau, die den Terror der französischen Kolonisatoren in den 1840er Jahren erleidet. Als „hyperrealistisches Zeitdokument“ würdigt die taz Bruce Holsingers moralphilosophischen Thriller „Die letzten zehn Sekunden“. Ganz verzaubert begleiten Welt und Dlf Kultur mit Yang Shuang-Zi zwei Frauen auf ihrer kulinarischen Reise durch das japanisch besetzte Taiwan. 

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Timothee de Fombelle: Das Leben, das wir nie haben werden. Roman

Timothee de Fombelle. Das Leben, das wir nie haben werden - Roman . dtv, München, 2026.
dtv, München 2026
ISBN 9783423285742, Gebunden, 96 Seiten, 20,00 EUR
Aus dem Französischen von Tobias Scheffel. Über die rettende Kraft der Imagination Jeden Nachmittag wartet Claire in ihrer kleinen Pariser Wohnung auf einen Mann aus der Résistance, der ihr geheime Dinge…

Martina Hefter: Nach der Sonne schauen. Roman

Martina Hefter. Nach der Sonne schauen - Roman. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2026.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783608967081, Gebunden, 256 Seiten, 25,00 EUR
Die Installationskünstlerin Iona Bartschok zieht sich den Sommer über ins Leipziger Umland zurück. Die Landschaft hier besitzt eine eigensinnige Lebendigkeit: eine ehemalige Tagebau-Region, künstlich…
5 Notizen
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Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Emmanuel Carrere: Kolchose. Roman

Emmanuel Carrere. Kolchose - Roman. Matthes und Seitz, Berlin, 2026.
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN 9783957575722, Gebunden, 512 Seiten, 28,00 EUR
Aus dem Französischen von Claudia Hamm. 2023 stirbt Hélène Carrère d'Encausse, die berühmteste Russland-Historikerin Frankreichs und Vorsitzende der Académie française, und kurz darauf ihr Mann Louis.…
7 Notizen
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Neue Zürcher Zeitung

Daniel Kehlmann: Afrika. Roman

Daniel Kehlmann. Afrika - Roman. Rowohlt Verlag, Hamburg, 2026.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783498003883, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR
Im Winter 1884 versammeln sich auf Einladung Bismarcks die großen Mächte zu einer Konferenz, auf der ein ganzer Kontinent mit all seinen Reichtümern aufgeteilt werden soll: Afrika. Es geht um die Errettung…
8 Notizen
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Süddeutsche Zeitung

Mathieu Belezi: Erde und Sonne angreifen. Roman

Mathieu Belezi. Erde und Sonne angreifen - Roman. Matthes und Seitz, Berlin, 2026.
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN 9783751810692, Gebunden, 142 Seiten, 22,00 EUR
Aus dem Französischen von Laura Strack. Mit der Aussicht auf das Paradies und dem Versprechen, die Regierung der Französischen Republik werde über sie wachen wie eine Mutter über ihre Kinder, macht sich…
3 Notizen

Wolf Biermann: Mit uralten Kinderaugen. Gedichte 2006-2026

Wolf Biermann. Mit uralten Kinderaugen - Gedichte 2006-2026. Penguin Verlag, München, 2026.
Penguin Verlag, München 2026
ISBN 9783328605188, Gebunden, 128 Seiten, 22,00 EUR
Seit seinem wunderbaren Überleben im Inferno der Bombennächte 1943, in denen, wie er schrieb, seine Lebensuhr festschmolz und er für immer sechseinhalb Jahre blieb, sieht Wolf Biermann immer auch mit…

Nele Pollatschek: Wie ich so glücklich wurde.

Nele Pollatschek. Wie ich so glücklich wurde. Galiani Verlag, Berlin, 2026.
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783869713434, Gebunden, 224 Seiten, 22,00 EUR
Ein Buch, das glücklich macht, für alle, die sowas nie lesen würden. Nele Pollatschek ist wirklich nicht als Frohnatur geboren. Ihre Gene sind alle hochneurotisch und Resilienz ist ihr ein Fremdwort.…
3 Notizen
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Die Tageszeitung

Bruce Holsinger: Die letzten zehn Sekunden. Roman

Bruce Holsinger. Die letzten zehn Sekunden - Roman. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 2026.
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783455022018, Gebunden, 432 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Anne Rademacher. Der Roman, über den ganz Amerika spricht: Auf einer Landstraße kollidiert das Fahrzeug der fünfköpfigen Familie Cassidy-Shaw mit einem entgegenkommenden Wagen.…

Michael Köhlmeier: Mein privates Glück. Roman

Michael Köhlmeier. Mein privates Glück - Roman. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446288317, Gebunden, 320 Seiten, 26 EUR
Alles beginnt mit einem vierjährigen Buben aus Coburg, der nicht weiß, dass er Eltern hat - bis er eines Tages mit der Eisenbahn in Lindau ankommt. Ein fremder Mann holt ihn ab und begleitet ihn in ein…
5 Notizen
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Die Welt

Yang Shuang-Zi: Das Taiwan-Tagebuch. Roman

Yang Shuang-Zi. Das Taiwan-Tagebuch - Roman. DuMont Verlag, Köln, 2026.
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN 9783755800750, Gebunden, 352 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Chinesischen und mit einem Nachwort von Karin Betz. 1938. Die japanische Schriftstellerin Aoyama Chizuko reist nach Taiwan, eingeladen von der dort herrschenden Kolonialmacht Japan. Doch Chizuko…
3 Notizen
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Deutschlandfunk

Hannah Brutschin: Arten, auszuarten.

Hannah Brutschin. Arten, auszuarten. Lector Books, Zürich, 2026.
Lector Books, Zürich 2026
ISBN 9783907709351, Gebunden, 112 Seiten, 22,00 EUR
Yael - Lehrerin, aufgewachsen in einem christlich-fundamentalen Haushalt - kennt die Logik der Kontrolle, trägt sie in sich, kämpft täglich dagegen. Zev, ihr Freund, ist das Gegenteil: ruhig, offen, geerdet.Eines…
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Deutschlandfunk Kultur

Yang Shuang-Zi: Das Taiwan-Tagebuch. Roman

Yang Shuang-Zi. Das Taiwan-Tagebuch - Roman. DuMont Verlag, Köln, 2026.
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN 9783755800750, Gebunden, 352 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Chinesischen und mit einem Nachwort von Karin Betz. 1938. Die japanische Schriftstellerin Aoyama Chizuko reist nach Taiwan, eingeladen von der dort herrschenden Kolonialmacht Japan. Doch Chizuko…
3 Notizen
Heute leider keine Kritiken in FR und ZEIT.

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