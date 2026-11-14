Süddeutsche Zeitung

Mathieu Belezi: Erde und Sonne angreifen. Roman Matthes und Seitz, Berlin 2026

ISBN 9783751810692, Gebunden, 142 Seiten, 22,00 EUR

Aus dem Französischen von Laura Strack. Mit der Aussicht auf das Paradies und dem Versprechen, die Regierung der Französischen Republik werde über sie wachen wie eine Mutter über ihre Kinder, macht sich… 3 Notizen

Wolf Biermann: Mit uralten Kinderaugen. Gedichte 2006-2026 Penguin Verlag, München 2026

ISBN 9783328605188, Gebunden, 128 Seiten, 22,00 EUR

Seit seinem wunderbaren Überleben im Inferno der Bombennächte 1943, in denen, wie er schrieb, seine Lebensuhr festschmolz und er für immer sechseinhalb Jahre blieb, sieht Wolf Biermann immer auch mit…

Clemens Luhmann: Niklas Luhmann . Ein Leben zwischen Umbruch und Ordnung Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026

ISBN 9783608967418, Gebunden, 384 Seiten, 28,00 EUR

Clemens Luhmann erzählt das Leben seines Vaters und entwirft eine lebendige Biografie, die zum ersten Mal Einblicke in das Leben des Privatmanns und des weltberühmten Soziologen gibt. Persönliche Erinnerungen… 3 Notizen