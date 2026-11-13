Deutschlandfunk Kultur
Insel Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783458646235, Gebunden, 284
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Englischen von Claudia Voit. Caroline Blackwood, Erbin des Guinness Vermögens und schillernde Figur der Londoner Bohème, hat aus ihrer Herkunft und ihrem Leben keine Legende gemacht, sondern Literatur.…
3 Notizen
Sol et Chant, Letschin 2026
ISBN
9783949333217, Gebunden, 320
Seiten,
32,00
EUR
Aus dem Dänischen von Jan Groh. Der Astronom Tycho Brahe (1546-1601) ist der deutschen Öffentlichkeit heute beinahe unbekannt. Dabei ist die Beschäftigung mit dem Sternforscher und Begründer der modernen…
Heyne Verlag, München 2026
ISBN
9783453443372, Broschiert, 368
Seiten,
17,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Astrid Gravert. Der Albtraum, vor dem sie flieht, ist nichts im Vergleich zu dem, der sie erwartet.Während eines Blizzards kommt die hochschwangere Tegan von der Straße ab.…
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783869713434, Gebunden, 224
Seiten,
22,00
EUR
Ein Buch, das glücklich macht, für alle, die sowas nie lesen würden. Nele Pollatschek ist wirklich nicht als Frohnatur geboren. Ihre Gene sind alle hochneurotisch und Resilienz ist ihr ein Fremdwort.…
Mairisch Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783912563023, Gebunden, 320
Seiten,
25,00
EUR
Aus dem Finnischen von Tanja Küddelsmann und Reetta Karjalainen. Wir alle wünschen uns ein langes, glückliches Leben: Viele wollen alt werden, manche sogar unsterblich. Die Menschen leben immer länger,…
Malik Verlag, München 2026
ISBN
9783890296234, Gebunden, 528
Seiten,
28,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Ulrike Frey und Monika Keipert. 8. Juni 1708, Hochphase kolonialer Gewalt in der Karibik und Südamerika: Der britische Kommodore Charles Wager greift mit seiner Flotte die San…
dtv, München 2026
ISBN
9783423285650, Gebunden, 720
Seiten,
36,00
EUR
Joachim Fest war einer der großen Intellektuellen der Bundesrepublik, Zugehöriger der Flak-Generation, Autor von Büchern mit Millionenauflage, Herausgeber der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung'. Dabei…
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