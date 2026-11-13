Bücherschau des Tages

Nimm dich nicht so wichtig

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
13.11.2026. Die FAZ folgt dem Historiker Andreas Kossert auf familiärer Spurensuche in Lodz. Die NZZ erfährt von Clemens Luhmann, wie bescheiden der Vater Niklas Luhmann war. Als "Ermutigungsplädoyer" empfiehlt der Dlf Helga Schuberts Trauerbericht über den Tod ihres Mannes. Der Dlf Kultur lernt von der Genetikerin Tiina Raevaara: "Altwerden ist ein Privileg". Mit angehaltenem Atem liest er außerdem Julian Sanctons Bericht über die Suche nach dem milliardenschweren Wrack der spanischen Galeone San Jose.

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

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Frankfurter Rundschau

Ulrike Sterblich: Museum der Indizien. Roman

Ulrike Sterblich. Museum der Indizien - Roman. Rowohlt Verlag, Hamburg, 2026.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783498007508, Gebunden, 288 Seiten, 25,00 EUR
Bärbel Krabbe arbeitet in der Hausverwaltung einer Immobilienfirma, Tochter Luzi hat ihr Jurastudium beendet und ist kürzlich ausgezogen. Es ist das Jahr 1999. Der für die EDV zuständige Kollege soll…
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Neue Zürcher Zeitung

Clemens Luhmann: Niklas Luhmann . Ein Leben zwischen Umbruch und Ordnung

Clemens Luhmann. Niklas Luhmann - Ein Leben zwischen Umbruch und Ordnung. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2026.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783608967418, Gebunden, 384 Seiten, 28,00 EUR
Clemens Luhmann erzählt das Leben seines Vaters und entwirft eine lebendige Biografie, die zum ersten Mal Einblicke in das Leben des Privatmanns und des weltberühmten Soziologen gibt. Persönliche Erinnerungen…
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Deutschlandfunk

Richard Ford: In einfachen Worten.

Richard Ford. In einfachen Worten. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446289505, Gebunden, 112 Seiten, 20,00 EUR
Aus dem Englischen von Frank Heibert. Richard Fords Biographie des Schreibens ist zugleich ein persönlicher Essay über die Frage, was Literatur zu politischer Literatur macht. Ein unbedarfter junger Mann…
4 Notizen
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Deutschlandfunk Kultur

Caroline Blackwood: Das Schicksal von Mary Rose. Roman

Caroline Blackwood. Das Schicksal von Mary Rose - Roman. Insel Verlag, Berlin, 2026.
Insel Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783458646235, Gebunden, 284 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Englischen von Claudia Voit. Caroline Blackwood, Erbin des Guinness Vermögens und schillernde Figur der Londoner Bohème, hat aus ihrer Herkunft und ihrem Leben keine Legende gemacht, sondern Literatur.…
3 Notizen

Nele Pollatschek: Wie ich so glücklich wurde.

Nele Pollatschek. Wie ich so glücklich wurde. Galiani Verlag, Berlin, 2026.
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783869713434, Gebunden, 224 Seiten, 22,00 EUR
Ein Buch, das glücklich macht, für alle, die sowas nie lesen würden. Nele Pollatschek ist wirklich nicht als Frohnatur geboren. Ihre Gene sind alle hochneurotisch und Resilienz ist ihr ein Fremdwort.…

Tiina Raevaara: Ewig leben. Unsere Rebellion gegen die Vergänglichkeit

Tiina Raevaara. Ewig leben - Unsere Rebellion gegen die Vergänglichkeit . Mairisch Verlag, Hamburg, 2026.
Mairisch Verlag, Hamburg 2026
ISBN 9783912563023, Gebunden, 320 Seiten, 25,00 EUR
Aus dem Finnischen von Tanja Küddelsmann und Reetta Karjalainen. Wir alle wünschen uns ein langes, glückliches Leben: Viele wollen alt werden, manche sogar unsterblich. Die Menschen leben immer länger,…

Franz Walter: Joachim Fest. Ein Leben im 20. Jahrhundert

Franz Walter. Joachim Fest - Ein Leben im 20. Jahrhundert . dtv, München, 2026.
dtv, München 2026
ISBN 9783423285650, Gebunden, 720 Seiten, 36,00 EUR
Joachim Fest war einer der großen Intellektuellen der Bundesrepublik, Zugehöriger der Flak-Generation, Autor von Büchern mit Millionenauflage, Herausgeber der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung'. Dabei…
5 Notizen
Heute leider keine Kritiken in FAS, SZ, TAZ, WELT und ZEIT.

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