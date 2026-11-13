Deutschlandfunk Kultur

Caroline Blackwood: Das Schicksal von Mary Rose. Roman Insel Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783458646235, Gebunden, 284 Seiten, 24,00 EUR

Aus dem Englischen von Claudia Voit. Caroline Blackwood, Erbin des Guinness Vermögens und schillernde Figur der Londoner Bohème, hat aus ihrer Herkunft und ihrem Leben keine Legende gemacht, sondern Literatur.… 3 Notizen

John Robert Christianson: Tycho Brahe. Renaissancefürst und Begründer der modernen Wissenschaft Sol et Chant, Letschin 2026

ISBN 9783949333217, Gebunden, 320 Seiten, 32,00 EUR

Aus dem Dänischen von Jan Groh. Der Astronom Tycho Brahe (1546-1601) ist der deutschen Öffentlichkeit heute beinahe unbekannt. Dabei ist die Beschäftigung mit dem Sternforscher und Begründer der modernen…

Freida McFadden: Der Unfall - Kannst du deinen Rettern trauen?. Thriller Heyne Verlag, München 2026

ISBN 9783453443372, Broschiert, 368 Seiten, 17,00 EUR

Aus dem Amerikanischen von Astrid Gravert. Der Albtraum, vor dem sie flieht, ist nichts im Vergleich zu dem, der sie erwartet.Während eines Blizzards kommt die hochschwangere Tegan von der Straße ab.…

Nele Pollatschek: Wie ich so glücklich wurde. Galiani Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783869713434, Gebunden, 224 Seiten, 22,00 EUR

Ein Buch, das glücklich macht, für alle, die sowas nie lesen würden. Nele Pollatschek ist wirklich nicht als Frohnatur geboren. Ihre Gene sind alle hochneurotisch und Resilienz ist ihr ein Fremdwort.…

Tiina Raevaara: Ewig leben. Unsere Rebellion gegen die Vergänglichkeit Mairisch Verlag, Hamburg 2026

ISBN 9783912563023, Gebunden, 320 Seiten, 25,00 EUR

Aus dem Finnischen von Tanja Küddelsmann und Reetta Karjalainen. Wir alle wünschen uns ein langes, glückliches Leben: Viele wollen alt werden, manche sogar unsterblich. Die Menschen leben immer länger,…