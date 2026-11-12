Bücherschau des Tages

Am Donnerwettertisch

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
12.11.2026. FAZ und SZ versuchen mit Tobias Lehmkuhl der wahren Irmgard Keun hinter all ihren Lügen auf die Spur zu kommen. Die Zeit reist eigens nach Guatemala, um von Niklas Luhmanns Biograf und Sohn Clemens zu erfahren, wie gern der Vater bei Aldi kaufte. Außerdem lauscht sie dem Fado, den Lidia Jorge anstimmt, um von der portugiesischen Nelkenrevolution zu erzählen. Die FR erinnert sich mit Rüdiger Franz an die Bundeshauptstadt Bonn.

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Tommie Goerz: Der Baum. Roman

Tommie Goerz. Der Baum - Roman . Piper Verlag, München, 2026.
Piper Verlag, München 2026
ISBN 9783492074650, Gebunden, 160 Seiten, 22,00 EUR
Der Baum ist alles für den Michel. In vierter Generation führt er das Wirtshaus, das lange Jahre nicht nur für ihn Mittelpunkt der Welt war. Inzwischen sitzt er oft allein am großen Tisch, an dem früher…

Tobias Lehmkuhl: Keine von uns. Das Leben der Irmgard Keun

Tobias Lehmkuhl. Keine von uns - Das Leben der Irmgard Keun. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin, 2026.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783737102209, Gebunden, 304 Seiten, 26,00 EUR
Als Ereignis gilt Irmgard Keun, als sie 1931 die literarische Bühne betritt. Mit Mitte zwanzig wird sie über Nacht zum Star, schafft mit "Gilgi - eine von uns" oder "Das kunstseidene Mädchen" unvergessliche…
3 Notizen
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Frankfurter Rundschau

Lisa Moroni: Das Märchen vom Wald. (ab 4 Jahre)

Lisa Moroni. Das Märchen vom Wald - (ab 4 Jahre). Moritz Verlag, Frankfurt am Main, 2026.
Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783895655029, Gebunden, 40 Seiten, 16,00 EUR
Aus dem Schwedischen von Ole Könnecke. Gibt es Wald nur noch im Märchen? Das muss das Bärenkind denken, als es zum ersten Mal seine Geburtshöhle verlässt. Mama Bär hatte ihm von alten Bäumen, klaren Bächen…
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Neue Zürcher Zeitung

Dustin Hoffmann: Look at Me. Die Autobiografie

Dustin Hoffmann. Look at Me - Die Autobiografie . Goldmann Verlag, München, 2026.
Goldmann Verlag, München 2026
ISBN 9783442303052, Gebunden, 336 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Swen Lasse Awe und Karen Witthuhn. Mit acht Seiten Bildteil. Die Reifeprüfung, Papillon, Kramer gegen Kramer, Tootsie, Rain Man, Hook: Dustin Hoffman gilt als einer der größten…
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Süddeutsche Zeitung

Tobias Lehmkuhl: Keine von uns. Das Leben der Irmgard Keun

Tobias Lehmkuhl. Keine von uns - Das Leben der Irmgard Keun. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin, 2026.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783737102209, Gebunden, 304 Seiten, 26,00 EUR
Als Ereignis gilt Irmgard Keun, als sie 1931 die literarische Bühne betritt. Mit Mitte zwanzig wird sie über Nacht zum Star, schafft mit "Gilgi - eine von uns" oder "Das kunstseidene Mädchen" unvergessliche…
3 Notizen
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Die Zeit

Lidia Jorge: Die Stunde der Nelken. Roman

Lidia Jorge. Die Stunde der Nelken - Roman. Secession Verlag, Zürich, 2026.
Secession Verlag, Zürich 2026
ISBN 9783966391436, Gebunden, 450 Seiten, 32,00 EUR
Aus dem Portugiesischen von Marianne Gareis. Nachwort von Michi Strausfeld. Drei Jahrzehnte nach dem 25. April 1974, dem Tag der portugiesischen Revolution, soll die in den USA lebende Ich-Erzählerin…
4 Notizen

Karl Löwenstein: Militante Demokratie und Grundrechte.

Karl Löwenstein. Militante Demokratie und Grundrechte. Verlag Das kulturelle Gedächtnis, Berlin, 2026.
Verlag Das kulturelle Gedächtnis, Berlin 2026
ISBN 9783913115009, Gebunden, 112 Seiten, 22,00 EUR
Aus dem Englischen übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Tobias Roth, Petra Dobner und Beate Swoboda. Karl Loewensteins Aufsatz "Militant Democracy and Fundamental Rights" entstand 1937 im us-amerikanischen…

Clemens Luhmann: Niklas Luhmann . Ein Leben zwischen Umbruch und Ordnung

Clemens Luhmann. Niklas Luhmann - Ein Leben zwischen Umbruch und Ordnung. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2026.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783608967418, Gebunden, 384 Seiten, 28,00 EUR
Clemens Luhmann erzählt das Leben seines Vaters und entwirft eine lebendige Biografie, die zum ersten Mal Einblicke in das Leben des Privatmanns und des weltberühmten Soziologen gibt. Persönliche Erinnerungen…
Heute leider keine Kritiken in FAS, TAZ, WELT, Dlf und Dlf Kultur.

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