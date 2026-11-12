Piper Verlag, München 2026

ISBN 9783492074650, Gebunden, 160 Seiten, 22,00 EUR



Der Baum ist alles für den Michel. In vierter Generation führt er das Wirtshaus, das lange Jahre nicht nur für ihn Mittelpunkt der Welt war. Inzwischen sitzt er oft allein am großen Tisch, an dem früher…