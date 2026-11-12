Bücherschau des Tages
Am Donnerwettertisch
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
12.11.2026. FAZ und SZ versuchen mit Tobias Lehmkuhl der wahren Irmgard Keun hinter all ihren Lügen auf die Spur zu kommen. Die Zeit reist eigens nach Guatemala, um von Niklas Luhmanns Biograf und Sohn Clemens zu erfahren, wie gern der Vater bei Aldi kaufte. Außerdem lauscht sie dem Fado, den Lidia Jorge anstimmt, um von der portugiesischen Nelkenrevolution zu erzählen. Die FR erinnert sich mit Rüdiger Franz an die Bundeshauptstadt Bonn.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Piper Verlag, München 2026
ISBN
9783492074650, Gebunden, 160
Seiten,
22,00
EUR
Der Baum ist alles für den Michel. In vierter Generation führt er das Wirtshaus, das lange Jahre nicht nur für ihn Mittelpunkt der Welt war. Inzwischen sitzt er oft allein am großen Tisch, an dem früher…
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783737102209, Gebunden, 304
Seiten,
26,00
EUR
Als Ereignis gilt Irmgard Keun, als sie 1931 die literarische Bühne betritt. Mit Mitte zwanzig wird sie über Nacht zum Star, schafft mit "Gilgi - eine von uns" oder "Das kunstseidene Mädchen" unvergessliche…
3 Notizen
Frankfurter Rundschau
Greven Verlag, Köln 2026
ISBN
9783774310056, Gebunden, 176
Seiten,
38,00
EUR
Vom Provinznest zur Schaltzentrale der Macht: Bonns Hauptstadt-Ära im Bildband 42 Jahre Bundeshauptstadt Bonn - damit hatte niemand rechnen können, als sich die Abgeordneten 1949 für den beschaulichen…
Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783895655029, Gebunden, 40
Seiten,
16,00
EUR
Aus dem Schwedischen von Ole Könnecke. Gibt es Wald nur noch im Märchen? Das muss das Bärenkind denken, als es zum ersten Mal seine Geburtshöhle verlässt. Mama Bär hatte ihm von alten Bäumen, klaren Bächen…
Neue Zürcher Zeitung
Goldmann Verlag, München 2026
ISBN
9783442303052, Gebunden, 336
Seiten,
26,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Swen Lasse Awe und Karen Witthuhn. Mit acht Seiten Bildteil. Die Reifeprüfung, Papillon, Kramer gegen Kramer, Tootsie, Rain Man, Hook: Dustin Hoffman gilt als einer der größten…
Süddeutsche Zeitung
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783737102209, Gebunden, 304
Seiten,
26,00
EUR
Als Ereignis gilt Irmgard Keun, als sie 1931 die literarische Bühne betritt. Mit Mitte zwanzig wird sie über Nacht zum Star, schafft mit "Gilgi - eine von uns" oder "Das kunstseidene Mädchen" unvergessliche…
3 Notizen
Die Zeit
Secession Verlag, Zürich 2026
ISBN
9783966391436, Gebunden, 450
Seiten,
32,00
EUR
Aus dem Portugiesischen von Marianne Gareis. Nachwort von Michi Strausfeld. Drei Jahrzehnte nach dem 25. April 1974, dem Tag der portugiesischen Revolution, soll die in den USA lebende Ich-Erzählerin…
4 Notizen
Verlag Das kulturelle Gedächtnis, Berlin 2026
ISBN
9783913115009, Gebunden, 112
Seiten,
22,00
EUR
Aus dem Englischen übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Tobias Roth, Petra Dobner und Beate Swoboda. Karl Loewensteins Aufsatz "Militant Democracy and Fundamental Rights" entstand 1937 im us-amerikanischen…
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN
9783608967418, Gebunden, 384
Seiten,
28,00
EUR
Clemens Luhmann erzählt das Leben seines Vaters und entwirft eine lebendige Biografie, die zum ersten Mal Einblicke in das Leben des Privatmanns und des weltberühmten Soziologen gibt. Persönliche Erinnerungen…
Heute leider keine Kritiken in FAS
, TAZ
, WELT
, Dlf
und Dlf Kultur
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