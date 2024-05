Elin ist Anfang zwanzig und lebt mit ihrer Mutter in einem Wellnesshotel. Während des Lockdowns ist sie Influencerin geworden. Seither sieht sie sich mit misogynem Hass im Netz konfrontiert. Nuri stammt…

Und alle so still.

Aufbau Verlag, Berlin 2024

ISBN 9783351037925, Gebunden, 204 Seiten, 23,00 EUR



Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee. "Griechischstunden" erzählt die Geschichte zweier gewöhnlicher Menschen, die sich in einem Moment privater Angst begegnen. In einem Klassenzimmer in Seoul beobachtet…

🗊

6 Notizen