C. Bertelsmann Verlag, München 2024

ISBN 9783570105467, Gebunden, 432 Seiten, 25,00 EUR



Aus dem Englischen von Rudolf Mast. Ein windschiefes Segelboot strandet an der Küste Brasiliens, an Bord 30 Männer, die einzigen Überlebenden des königlichen Eroberungsschiffs "The Wager", das in einem…