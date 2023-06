Aus dem Slowenischen Metka Wakounig. Batseba ist eine in lyrisch-verdichteter Sprache verfasste Neuinterpretation der biblischen Geschichte von Batseba und König David. Die "umstrittene" Ehefrau des Königs…

Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2023

ISBN 9783455015843, Gebunden, 400 Seiten, 25,00 EUR



Äthiopien 2020, am Vorabend des Krieges: Josef Trattner, Ausgrabungsleiter im Norden des Landes, verschlägt es an die Grenze zum Südsudan. In der winzigen Siedlung Surma Kibish begegnet er Natu, einer…