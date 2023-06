Aus dem Spanischen von Sabine Giersberg. Federico Garcia Lorca befasste sich in zahlreichen Gedichten mit dem Flamenco und veranstaltete zusammen mit dem Komponisten Manuel de Falla 1922 in Granada den…

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2023

ISBN 9783100751317, Gebunden, 224 Seiten, 24,00 EUR



Ein Schriftsteller reist zu einer Kulturveranstaltung in den Westerwald, wo er an einem "Talk" teilnehmen soll. Aber das "Event" wird zum Fiasko. Befragt, was sein Beitrag zur Energiewende sei, wie er…