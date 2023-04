Suhrkamp Verlag, Berlin 2023

ISBN 9783518299999, Kartoniert, 392 Seiten, 24,00 EUR



Geschichte ereignet sich in der Zeit. Aber wie? Als Fortschritt in aufsteigender Linie? Oder als Kreislauf in der ewigen Wiederkehr des Gleichen? Diesen beiden geläufigen Vorstellungen hat der Historiker…