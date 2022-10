Matthes und Seitz Berlin, Berlin 2022

ISBN 9783751800990, Gebunden, 606 Seiten, 38,00 EUR



Aus dem Französischen von Nicola Denis. Nie zuvor wurde erotisches Kapital so zielstrebig in Luxusimmobilien und Anleihefonds umgemünzt wie in Balzacs Roman "Cousine Bette. Die Rache einer Frau". Balzac…