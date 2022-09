Frankfurter Allgemeine Zeitung

Armin Falk: Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. …und wie wir das ändern können: Antworten eines Verhaltensökonomen Siedler Verlag, München 2022

ISBN 9783827501608, Gebunden, 336 Seiten, 24,00 EUR

Mit 28 Schwarzweiß-Abbildungen. Warum wir das Gute wollen und das Schlechte tun - und wie wir das ändern können. Würden Sie für 100 Euro ein Leben retten? Die Antwort scheint klar, denn wollen wir Menschen…

Tom Gauld: Der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin. (Ab 4 Jahre) Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2022

ISBN 9783895654305, Gebunden, 40 Seiten, 18,00 EUR

Aus dem Englischen von Jörg Mühle. Die größte Sehnsucht des Königspaars? Ein Kind! Ihr Wunsch geht in Form eines Holzroboters und einer verzauberten Prinzessin gleich doppelt in Erfüllung. So weit, so…

Nikola Huppertz: Unser Sommer am See. (Ab 10 Jahre) Thienemann Verlag, Stuttgart 2022

ISBN 9783522185349, Gebunden, 272 Seiten, 15,00 EUR

Mit Ullustrationen von Elsa Klever. Sommer genießen, Lieblingsort finden: Die perfekte Urlaubslektüre zum Wohlfühlen und Wegträumen, für Kinder ab 10.Inmitten einer endlosen Waldlandschaft steht einsam…

Reinhard Kaiser-Mühlecker: Wann kommst du, Papschku?. (Ab 6 Jahre) Karl Rauch Verlag, Düsseldorf 2022

ISBN 9783792003800, Gebunden, 56 Seiten, 20,00 EUR

Papschku nennt Fred seinen Vater Anton. Sie leben im hohen Norden, wo sie in ihrer freien Zeit gemeinsam im Wald an einer Hütte bauen. Eines Tages muss Anton in das Land reisen, aus dem er eigentlich…