Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2022

ISBN 9783455014365, Gebunden, 288 Seiten, 23,00 EUR



Aus dem Isländischen von Tina Flecken. Was passiert, wenn Ideen zu Ideologien gerinnen? Fríđa Ísberg erzählt von einer Gesellschaft, die per Gesetz Klarheit über Gut und Böse schaffen will. Island in…