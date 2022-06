Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2022

ISBN 9783608984491, Gebunden, 536 Seiten, 48,00 EUR



In ihrer Darstellung zur Geburt der Mode präsentiert Ulinka Rublack ein neues Bild der Renaissance. Sie nimmt die äußere Erscheinung der Menschen in den Blick und zeichnet nach, was sie trugen, wie sie…