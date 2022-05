WBG Theiss, Darmstadt 2022

ISBN 9783806244328, Gebunden, 288 Seiten, 28,00 EUR



Deutschland gilt zwar als "Weltmeister der Aufarbeitung", doch was wissen wir wirklich über den Zweiten Weltkrieg in Osteuropa? Welche Kenntnisse gibt es über die Massenerschießungen in der Sowjetunion…