Das Schicksalsjahr 1933 wurde und wird umfassend erforscht, aber man kann noch Neues entdecken. Zum Beispiel in der katholischen Stadt Münster die von Hitlers Vizekanzler Franz von Papen animierte Gruppe…

Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2021 ISBN 9783465027065, Kartoniert, 192 Seiten, 24,80 EUR

Die Bundesanwaltschaft hat den Auftrag, den Staat zu schützen und zur Rechtseinheit beizutragen. In der frühen Bundesrepublik ging sie mit harter Hand gegen Kommunisten vor, war in die Spiegel-Affäre…

Campus Verlag, Frankfurt am Main 2021

ISBN 9783593514826, Kartoniert, 216 Seiten, 22,95 EUR



Europa steht vor einem Make-it-or-Break-it-Moment. Nie waren die inneren Fliehkräfte so stark, nie der äußere Druck auf die Europäische Union und ihre Mitglieder so groß. Wir stecken in einem Systemkonflikt…