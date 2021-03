Eichborn Verlag, Köln 2021

ISBN 9783847900665, Gebunden, 576 Seiten, 24,00 EUR



Im Sommer 1975 reist Hannah Arendt ein letztes Mal von New York in die Schweiz, in das Tessiner Dorf Tegna. Von dort fliegen ihre Gedanken zurück nach Berlin und Paris, New York, Israel und Rom. Und sie…