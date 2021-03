Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2021

ISBN 9783462000665, Kartoniert, 276 Seiten, 29,00 EUR



Mit deutschsprachigem Booklet. Aus dem Englischen von Christian Lux. Eine Reise in den kreativen Kosmos des Ausnahmekünstlers Nick Cave."Stranger Than Kindness" stellt die Frage nach dem, was uns prägt…