Galerie der abseitigen Künste, Hamburg 2020

ISBN 9783948478056, Gebunden, 528 Seiten, 22,90 EUR



Die drei Brüder, Rudolf, Ernst und Werner Stender, wuchsen in einer Arbeiterfamilie in der Gertigstraße 56 in Hamburg-Winterhude auf, nur wenige hundert Meter entfernt von der Maschinenfabrik Kampnagel…