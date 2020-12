Haymon Verlag, Innsbruck 2020

ISBN 9783709981146, Gebunden, 176 Seiten, 19,90 EUR



Aus dem Englischen von Bernhard Robben. In "What light there is" macht John Burnside uns die Magie der Vergänglichkeit begreifbar: Er lässt uns teilhaben an den intensiven Wahrnehmungen seiner Kindheit,…