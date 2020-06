Edel Books, Hamburg 2020

ISBN 9783841906977, Gebunden, 240 Seiten, 22,00 EUR



Dieter Müller ist eine Legende. Ein Fußball-Star in den 70er- und 80er-Jahren, Torschützenkönig in der Bundesliga und der Nationalmannschaft, er hält mit sechs Toren in einem Spiel einen Rekord für die…