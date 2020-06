Klett Kinderbuch Verlag, Leipzig 2020

ISBN 9783954702183, Gebunden, 136 Seiten, 16,00 EUR



"Manno!" erzählt in Comic-Episoden von der Kindheit der kleinen Anke in einer hessischen Kleinstadt. Wir tauchen ein in eine Welt, in der Oma und Opa noch im selben Haus leben und in der man nachmittags…