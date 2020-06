Suhrkamp Verlag, Berlin 2020

ISBN 9783518429129, Gebunden, 223 Seiten, 22,00 EUR



Und du? Hast du Kinder? - Ja, einen Sohn, in Amerika. Danach Schweigen. Die am Rande einer Podiumsveranstaltung arglos gestellte Frage rührt an ein Lebenstrauma. Von seiner Vaterschaft erfuhr der Altachtundsechziger…