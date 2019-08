Aus dem Amerikanischen von Martin Hallmannsecker. Angelos Chaniotis erzählt die spannende Geschichte der Griechen in einem wahrhaft kosmopolitischen Zeitalter - von Alexander dem Großen (334 v. Chr.)…

BABEL NEW YORK: Louis Wolfsons Der Schizo und die Sprachen. MEHR NICHT ALS LICHT: Mikhl Likht, jiddischer Avantgardist. J. J. VOSKUIL: NICOLIENS MUTTER. PORTRÄT. Szenen einer Demenz.

Schöffling und Co. Verlag, Frankfurt am Main 2019

ISBN 9783895614972, Gebunden, 456 Seiten, 24,00 EUR



Er ist ein fremder Gast unter Palmen, am Meer, in einer Stadt, in der immer die Sonne scheint, und das ist sein Unglück. Jan Wilm ist ein perspektivloser Philologe, der aus dem deutschen Wissenschaftsbetrieb…