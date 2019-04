S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2019 ISBN 9783103974355, Gebunden, 368 Seiten, 24,00 EUR

Aus dem Englischen von Barbara Schaden. Eine abgelegene Kleinstadt im Südwesten Australiens, Anfang der Neunzigerjahre. Jack Burroughs hat den Krieg, an dem er vor mehr als zwanzig Jahren teilgenommen…

C.H. Beck Verlag, München 2019

ISBN 9783406732294, Gebunden, 234 Seiten, 16,95 EUR



Die NATO und Russland befinden sich in einer Eskalationsspirale, die nicht selten an Sandkastenspiele trotziger Kinder erinnert: Truppen werden an die Grenze verlegt, die Militärs führen Manöver durch,…