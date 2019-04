Carl Hanser Verlag, München 2019

ISBN 9783446262645, Gebunden, 96 Seiten, 18,00 EUR



Aus dem Slowenischen von Matthias Göritz. "Liebe ist / eine kleine Katze / die Wasser trinkt / aus einer Schale mit / Sprung." So einfach kann ein Gedicht sein, so konzentriert, so rhythmisch, so schön.…