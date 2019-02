Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser. Mit einem verlängerten Wochenende in Amsterdam möchten Stella und Gerry ihren Ruhestandsalltag in Glasgow unterbrechen. Die kleine Reise soll die beiden aufmuntern,…

Zsolnay Verlag, Wien 2019

ISBN 9783552059252, Gebunden, 208 Seiten, 20,00 EUR



Ein amerikagläubiger junger Mann reist 1967 aus der Provinz in Österreich in die USA, nach New York, in die Metropole der Metropolen, ins Zentrum der Welt. Doch alles ist ganz anders als in seinen Vorstellungen.…