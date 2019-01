Suhrkamp Verlag, Berlin 2018

ISBN 9783518468944, Kartoniert, 247 Seiten, 14,95 EUR



In Hamburg brennen die Autos. Jede Nacht, wahllos angezündet. Aber in dieser einen Nacht am Mexikoring, einem Bürohochhäuserghetto im Norden der Stadt, sitzt noch jemand in seinem Fiat, als der anfängt…