Mit Illustrationen von Henrike Wilson. Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer und Mirjam Pressler. Alle Geschichten von David Grossman für die Allerkleinsten in einem Band. Ruthis Papa trägt ein Bündel…

Aus dem Amerikanischen von Birgitt Kollmann. VIRGIL ist schüchtern und fühlt sich in seiner lauten Familie komplett fehl am Platz. VALENCIA ist taub, intelligent und schrecklich einsam. KAORI ist eine…

Aus dem Amerikanischen von Alice Jakubeit. Vivian lebt in Texas und hat die Nase voll. Von den blöden Kommentaren der Jungs während des Unterrichts. Von den Lehrern, die nichts dagegen unternehmen. Von…

Unter Mitarbeit von Astrid Köppe und Christoph Stölzl. Als am 9. November 2014 der 25. Jahrestag des Mauerfalls mit Reden, Feuerwerk und Musik am Brandenburger Tor gefeiert wurde, stand auch Michael Ruetz…

Das Gesicht in der Menge

Beltz und Gelberg Verlag, Weinheim 2018

ISBN 9783407823373, Gebunden, 30 Seiten, 12,95 EUR



Das Mädchen zieht mit seinen Eltern in ein anderes Land. So vieles möchte sie mitnehmen. Aber was ist, wenn man nicht alles einpacken kann? Oder kommen die Dinge, die einem zum Liebsten geworden sind,…