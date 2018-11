Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2018

ISBN 9783462046120, Gebunden, 288 Seiten, 10,00 EUR



Die vertrauten Feinde. An einem heißen Julitag mitten in den Sommerferien verschwinden zwei Kinder beim Spielen im Wald. Kurz darauf stirbt ein Mann in den Flammen seines verwahrlosten Hundehofs. Im Keller:…