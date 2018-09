Die Politik der Türkei unter Erdogan und der AKP: Nach dem Putsch im Juli 2016 ließ Recep Tayyip Erdogan in der Türkei Tausende Menschen verhaften; regimekritische Medien wurden mundtot gemacht, und die…

Die Hoffnung stirbt am Bosporus.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2018

ISBN 9783518428115, Gebunden, 371 Seiten, 26,00 EUR



Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff. Als sein Vater stirbt und er herausfinden soll, wie seine Großeltern bestattet wurden, tut Mark Mazower, was ein Historiker am besten kann: Er macht sich an die…