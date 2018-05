Europa scheint bis zum Hals in Problemen zu stecken. Angesichts von Brexit und Finanzkrise hier, Populismus und Europamüdigkeit dort scheint es nur noch die Wahl zwischen Streit und Stillstand zu geben.…

Was wird aus der Europäischen Union?.

Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2018

ISBN 9783608981377, Gebunden, 265 Seiten, 20,00 EUR



Das Skandinavische Viertel in Ostberlin kennt niemand so gut wie Matthias Weber. Als Kind unternimmt er hier in den siebziger Jahren Streifzüge, beflügelt von seiner reichen Phantasie, zugleich auf der…