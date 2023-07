Suhrkamp Verlag, Berlin 2023

ISBN 9783518473122, Gebunden, 254 Seiten, 16,00 EUR



Saad und seine kleine Tochter Leila leben unterm Radar in Berlin. Saad verdient sein Geld als Wächter in einem Charlottenburger Parkhaus, aus gutem Grund in der Nachtschicht.In diesem Parkhaus steht auch…