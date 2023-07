Schöffling und Co. Verlag, Frankfurt am Main 2023

ISBN 9783895612886, Gebunden, 208 Seiten, 22,00 EUR



Ein Sonntag am See. Eine Frau sitzt am Ufer und hält ihre beiden kleinen Kinder im Arm. Was eine Wochenend-Idylle sein sollte, kippt ins Gegenteil. Das Segelboot ist gekentert, der Vater wird vermisst.…