Wallstein Verlag, Göttingen 2023

ISBN 9783835355286, Gebunden, 171 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Was ist ein Herkunftsort? Was bedeutet überhaupt "Herkunft"? Was bedeutet es, ein Erbe anzutreten, wenn die Vergangenheit verstummt? Was verbindet…