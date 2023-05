Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2023

ISBN 9783462004083, Gebunden, 304 Seiten, 24,00 EUR



Wer sind wir ohne Arbeit? Was brauchen wir zum Leben? Was macht uns aus? David Schalkos "Was der Tag bringt" ist ein Kommentar auf unsere sich radikal verändernde Arbeitswelt. Felix ist Ende dreißig,…