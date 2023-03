Aus dem Niederländischen von Ulrich Faure. Es gibt eine Erinnerung, die Paul Binnerts von seinem Vater geblieben ist. Die Erinnerung an ein Kästchen - darin der "gelbe Stern", der auf seiner Frau, Pauls…

Gert Heidenreichs poetisches Werk Das Meer - Atlantischer Gesang ist ein Epos über die See und die berühmten Kreidefelsen der Côte d'Albâtre in der Normandie. Seit 1976 ist die französische Küste zwischen…

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2023

ISBN 9783103971286, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR



Seit Tagen wartet die Dokumentarfilmerin Andrea mit ihrem Team auf Richard Wechsler in seinem Heimatort in der Schweiz. Bei ersten Aufnahmen in Paris hatte der bekannte Schriftsteller wenig von sich preisgeben…