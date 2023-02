S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2023

ISBN 9783103971286, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR



Seit Tagen wartet die Dokumentarfilmerin Andrea mit ihrem Team auf Richard Wechsler in seinem Heimatort in der Schweiz. Bei ersten Aufnahmen in Paris hatte der bekannte Schriftsteller wenig von sich preisgeben…